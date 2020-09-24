Академик РАН назвал коммерческим ходом необычные испытания британской вакцины от COVID-19

Решение Британцев, провести испытание от коронавируса старым способом, может оказаться коммерческим ходом, дабы доказать, что их вакцина самая проверенная и эффективная, заявил газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов.

Британские ученые в январе 2021 года проведут испытания вакцины против COVID-19. При этом через несколько недель после введения препарата, добровольцам намерены сделать инъекцию с коронавирусом. По мнению британцев, это эффективный способ узнать, действует ли вакцина.

«Такой метод довольно жесткий, но он применялся раньше, когда делали вакцины. То есть сначала вводили вакцину, а когда считалось, что образовались антитела, это где-то через месяц, заражали. Но это делалось только волонтерам, за деньги», – говорит Ершов.

Он рассказывает, что в студенчестве и сам однажды участвовал в таких испытаниях. Тогда проверяли бактериальную вакцину. При этом он осознавал, что пытается заработать, рискуя здоровьем.

«Здесь есть большой элемент риска. Конечно, то, что собираются сделать британцы, это доказательный метод (прямой опыт), потому что сейчас проводят двойной слепой опыт, который не дает стопроцентного результата. То есть в первом случае, все провакцинированы, а затем заражены, а во втором, общепринятом методе, вакцина вводится тысяче пациентов, а вторая тысяча получает плацебо (вещество без явных лечебных свойств), затем смотрят на антитела испытуемых», – объясняет Ершов.

При двойном слепом опыте показателем является то, сколько вакцинированных и людей с плацебо заболели, продолжает вирусолог. Если среди вакцинированных большинство не заболели, то считается, что сама вакцина работает.

«Тот метод, по которому планирует работать Великобритания, он более жесткий, прямой. То есть человек получит вакцину, потом его заразят, а он не заболеет – значит, препарат работает. Хоть там и набирают добровольцев, которые предупреждены, это не совсем правильно с этической точки зрения. Все-таки мы живем в современном мире, где проще и безопаснее смотреть антитела», – рассуждает Ершов.

Он также предполагает, что инъекционно английские ученые будут вводить испытуемым ту дозу, которая точно должна вызвать заболевание, то есть концентрация вируса будет очень высокой. При этом немаловажную роль играет то, какими именно будут добровольцы (пожилые, дети, молодые здоровые люди или другие категории людей).

«Я не исключаю, что это может быть какой-то коммерческий ход. То есть им сейчас нужно сказать, что их вакцина самая хорошая, потому что это рынок. Вакцина, в отношении которой будет доказано, что она очень эффективная, принесет очень большие доходы производителям. Возможно, это просто коммерческий эксперимент», – полагает Ершов.

При этом вирусолог уверен, что, например, россияне настолько напуганы коронавирусной инфекцией, что, скорее всего, не пошли бы добровольцами на такие испытания.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, чем же отличаются друг от друга вакцины от COVID-19, которые разрабатывают ученые всего мира.