Добровольцев в Британии собрались намеренно заражать коронавирусом для испытаний вакцины

23 сентября 2020, 21:54

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Через несколько месяцев в Лондоне могут стартовать испытания вакцины от коронаивруса, в ходе которых добровольцев будут намеренно заражать COVID-19, передает издание Financial Times, ссылаясь на организаторов исследования, которые пока не готовы публично обсуждать детали научного проекта. СМИ не уточняет, о каком препарате идет речь, однако французская фармацевтическая компания Sanofi уже заявила, что это не будет вакцина, которую компания разработала совместно с британской GlaxoSmithKline, передает ТАСС. Сейчас в Великобритании на добровольцах тестируются две вакцины от коронавируса – препарат на основе рекомбинантного вирусного вектора, разработанный Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и экспериментальная РНК-вакцина, созданная Имперским колледжем Лондона.



Издание отмечает, что испытания планируется начать в январе 2021 года, в ряды добровольцев записались уже около 2 тыс. человек. Financial Times предполагает, что для участия в исследовании будет отобрано от нескольких десятков до нескольких сотен здоровых молодых людей, каждый из которых получит больше 4 тыс. фунтов стерлингов (около 400 тыс. рублей по текущему курсу). Первоначально исследования будут проводиться в специализированной клинике на востоке британской столицы. Участники испытаний будут находится на строгом карантине. Добровольцы, которые получат препарат, через месяц будут заражены коронавирусом, далее за ними будут наблюдать специалисты. Ранее портал Stat News сообщил, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного ухудшения здоровья у одного из участников из Великобритании. Препарат рассматривался как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавирусной инфекции. В ВОЗ заявили, что приостановка испытаний вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, является тревожным сигналом.

