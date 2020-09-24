Роспотребнадзор объяснил разницу между вакцинами от коронавируса

Вакцины от коронавируса, над которыми сейчас работают ученые всего мира, разрабатываются на пяти технологических платформах, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В частности, создаются субъединичные, векторные реплицирующиеся и векторные нереплицирующиеся, РНК и ДНК-вакцины, инактивированные, живые аттенуированные (ослабленные) и вакцины на основе вирусоподобных частиц, передает РИА «Новости».

Большинство создаваемых в мире вакцин от COVID-19 – это субъединичные вакцины, которые обладают «технологической безопасностью», поскольку при их производстве не используется живой вирус, а только вирусные белки. При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что такие вакцин нужно вводить несколько раз для формирования полноценного иммунитета.

В ведомстве рассказали, что вакцины на основе вирусоподобных частиц также состоят только из вирусных белков, но их производство технологически сложно и требует больших финансовых затрат.

В свою очередь производство ДНК- и РНК-вакцины является одним из самых простых. При этом технологии все еще недостаточно хорошо разработаны, поэтому такие вакцины не применяются на практике.

«Немалая часть разработок прототипов вакцин основана на применении вирусных векторов реплицирующихся (способных размножаться) и нереплицирующихся (не способных размножаться). Технология производства этих двух видов вакцин одинакова: в геном вирусного вектора (другого вируса, не вызывающего заболевание у человека – это может быть вирус гриппа, кори, везикулярного стоматита, аденовируса, осповакцины и др.) встраивается ген, кодирующий целевой белок другого вируса», – добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что живые ослабленные и инактивированные вакцины являются классическими технологическими платформами и применяются дольше других.

Инактивированная вакцина содержит нежизнеспособные вирусы, поэтому для формирования иммунитета часто необходимо повторное введение препарата. Живые ослабленные вакцины требуют однократного введения, но существует вероятность, что ослабленный вирус может вызвать заболевание при вакцинации.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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