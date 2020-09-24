Задержан сын найденной в Химках без головы женщины

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве собственной матери, тело женщины нашли в квартире без головы, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Тело 46-летней женщины нашли без головы в одной из квартир в Химках, говорится в сообщении на сайте ведомства. Эксперт пришел к выводу, что жертва погибла от колото-резаных ранений и удушения.

«Задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в убийстве матери (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», – отметили в СК. В ходе допроса мужчина не смог пояснить следователю мотивы преступления.

Для установления мотивов назначена психолого-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости подозреваемого.

Также следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Ведомство намерено ходатайствовать об аресте сына погибшей.

В начале сентября в Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери, которая погибла, пытаясь спасти мать.