Пятилетняя девочка погибла под Вологдой при попытке защитить мать

Правоохранители в Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери, которая погибла, пытаясь спасти мать, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и ее малолетней дочери, тела которых обнаружены на месте тушения пожара в деревне Ушаково, по признакам преступления, предусмотренного пп.«а, в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего)», – говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, 3 сентября в сгоревшем доме на улице Соловьева деревни Ушаково Кичменгско-Городецкого района были обнаружены тела 31-летней женщины и ее пятилетней дочери. При их осмотре были найдены следы насильственной смерти – колото-резаные раны головы и тела.

По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний супруг погибшей женщины.

«По версии следствия, между мужчиной и его женой в ночь на 3 сентября 2020 года произошла ссора, в ходе которой он стал наносить ей удары ножом. Девочка попыталась защитить мать, в связи с чем подозреваемый также набросился на нее с ножом. После убийства мужчина попытался скрыть следы преступления путем поджога дома», – отмечается в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее следственные органы Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении шестнадцатилетней матери по подозрению в убийстве семимесячной дочери.