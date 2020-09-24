Производитель SSJ-100 провел массовые сокращения сотрудников

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 («Региональные самолеты», ранее – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) провел массовые сокращения сотрудников, пишут СМИ.

Источник из числа сотрудников «Региональных самолетов» и два человека, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщили о серьезных сокращениях в структуре, выпускающей самолеты SSJ100, передает газета «Ведомости».

Сокращения прошли в 2020 году в полном соответствии с трудовым законодательством, отметил один из источников.

Сообщается, что в «Региональных самолетах» было сокращено не менее 500 человек. При этом еще в 2019 году ставилась задача оптимизировать штат примерно на 900 человек.

В ОАК входит «Иркут» и раньше входили ГСС. Там в последние годы до объединения с «Иркутом» было 3000–3100 сотрудников, говорится в отчетности компании.

Таким образом, под сокращение якобы могли попасть от 15 до 30% всех сотрудников.

ГСС (теперь филиал «Региональные самолеты») пока остается единственным в России производителем гражданских реактивных лайнеров. Ближнемагистральный самолет SSJ-100 – первый и пока единственный гражданский лайнер, разработанный в России с нуля.

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