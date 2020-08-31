В Госдуме предложили ввести страховку от безработицы

В России может быть введено страхование занятости, которое могло бы урегулировать сложившуюся систему увольнений сотрудников, реформа снизит расходы компаний и сделает процедуру сокращений более справедливой, сообщил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

По задумке при сокращении работника работодатель должен своевременно сообщить об этом в службу занятости, и выплату всех выходных пособий возьмет на себя государство, передает Ura.ru.

При этом Исаев подчеркнул, что страхование дает работнику гарантию, что при увольнении он получит все, что ему причитается.

«Каждый раз, когда возникает такая ситуация, и люди требуют выплаты за год, два, три, это становится головной болью для региональных и местных властей. Существование фонда защиты от безработицы, фонда занятости могло бы стать резервуаром, позволяющим частично решать и такого рода проблемы», – пояснил он.

Как добавил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, система служб занятости в принципе нуждается в глобальном реформировании. Он напомнил, что в период пандемии ведомства в регионах не справлялись с наплывом заявок, стала очевидна излишняя бюрократизация служб. Так, в случае увольнения в одном регионе человеку необходимо возвращаться в тот субъект, где он прописан, чтобы получить пособие.

«Сегментированность службы приводит к ориентации ее работы на один регион, а нам необходимо, чтобы была единая система служб занятости по всей стране», – сказал Неверов.

Также у «Единой России» есть предложения по изменению правил работы с индивидуальными предпринимателями, которым после прекращения деятельности нужно закрывать ИП, чтобы получить пособие.

«Может быть, достаточно было бы уведомления налогового органа и органа самозанятости о приостановке деятельности индивидуального предприятия или временном прекращении получения дохода для того, чтобы воспользоваться всеми правами», – отметил Исаев.

Как заявил тюменский депутат от «Единой России» Николай Токарчук, предложенные меры своевременны: «Наша основная задача – не только создавать рабочие места, но и обеспечивать центрам занятости населения возможность эффективно и в короткие сроки помогать жителям, обращающимся в поисках работы или за программами переквалификации».

При этом председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов отметил, что «следует разработать меры, которые будут препятствовать и теневой занятости, и теневым заработкам».

Так, депутаты Госдумы от «Единой России» намерены доработать и провести поправки в Трудовой кодекс уже в осеннюю сессию. В Минтруда России согласились обсуждать инициативу, предложив проработать ее с профсоюзами и работодателями.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что пик проблем в российской экономике пройден, восстановление начнется в 2021 году.

Также он заявил, что Россия не допустила взрывного, драматического роста безработицы, как в ряде других государств.

Путин поручил правительству и Центробанку принять меры для восстановления в 2021 году докризисного уровня рынка труда. Он назвал основной задачей экономической политики восстановление уровня занятости.