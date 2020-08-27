Путин заявил, что пик проблем в российской экономике пройден

Пик проблем в российской экономике пройден, восстановление начнется в 2021 году, заявил президент Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1».

«Мы, во-первых, считаем, что пик проблем пройден. И я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но в общем мы здесь весьма мало чем отличаемся от других стран мира, в следующем году, я думаю, восстановление будет обеспечено», – передает слова главы государства РИА «Новости».

По мнению Путина, цена нефти «лучше бы была чуть побольше» текущих 46 долларов за баррель.

В четверг по состоянию на 13.50 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,1%, до 46,12 доллара за баррель.

Вместе с тем, президент отметил, что инфляция в России могла бы быть чуть побольше.

«У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно. Это не панацея от всех бед, но это важно – создает нам определенную уверенность в том, что мы при необходимости сможем финансировать, в том числе, и социальный мандат», – добавил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не допустила взрывного, драматического роста безработицы как в ряде других государств.

Путин поручил правительству и Центробанку принять меры для восстановления в 2021 году докризисного уровня рынка труда. Он назвал основной задачей экономической политики восстановление уровня занятости.

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