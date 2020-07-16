Путин назвал основной задачей экономической политики восстановление уровня занятости

Основной задачей экономической политики на сегодняшний день является восстановление уровня занятости граждан, заявил президент Владимир Путин на совещании в формате видеоконференции по вопросам формирования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«И сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена», – приводятся слова главы государства в сообщении на сайте Кремля.

Путин отметил, что для роста занятости и доходов россиян необходимо использовать все инструменты, «включая, конечно же, возможности федерального бюджета».

Ранее Путин поручил правительству и Центробанку принять меры для восстановления в 2021 году докризисного уровня рынка труда.

Напомним, 19 июня президенту был направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.