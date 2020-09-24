В АТОР отреагировали на новые правила для приезжающих из-за рубежа

Российские туроператоры не получали инструкций относительно новых правил, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, комментируя постановление Роспотребнадзора о том, что прилетевшие из-за рубежа россияне должны самоизолироваться дома до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19.

Ломидзе заявила, что «как всегда, все стало известно «вовремя», передает РБК.

«Изменения в Постановление были внесены 18-го, опубликовано 23-го, и вступает в силу с завтрашнего дня, с 24 сентября», – добавила она.

Исполнительный директор АТОР предположила, что следить за соблюдением правил будут через «Госуслуги», где человек, вернувшийся из-за границы, должен опубликовать результаты теста в трехдневный срок.

«Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток», – добавила она.

Напомним, приехавших из-за рубежа россиян обязали самоизолироваться до результатов теста.