Приехавших из-за рубежа россиян обязали самоизолироваться до результатов теста

Россияне, прибывающие из других стран, должны будут оставаться на самоизоляции по месту жительства до получения результатов теста на коронавирус методом ПЦР, говорится в постановлении главного санитарного врача РФ, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Пункт о самоизоляции внесен в принятое в марте постановление «О социально-эпидемиологическом благополучии населения», передает «Интерфакс».

Ранее медики рассказали, что в Москве около 65% больных коронавирусом являются бессимптомными носителями и лечатся дома, в среднем в Москве ежедневно делают 65-70 тыс. тестов.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлен 6 тыс. 431 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 122 тыс. случаев заболевания.