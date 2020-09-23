Назначены сенаторы от Краснодарского края и от Коми

Сенатор от Краснодарского края Алексей Кондратенко переназначен в Совфед после вступления в должность главы региона Вениамина Кондратьева.

«Наделить Кондратенко Алексея Николаевича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от администрации Краснодарского края», – цитирует ТАСС текст постановления главы региона.

Кондратьев перед выборами представлял в избирком трех кандидатов: Кондратенко, председатель краевого совета ветеранов Евгений Шендрик и главврач краевой клинической больницы № 1 Краснодара Владимир Порханов.

Кондратьев вступил в должность в среду.

Кондратенко – сын губернатора Краснодарского края Николая Кондратенко, возглавлявшего край с 1997 по 2001 годы. Также работал в региональном парламенте. В 2015 году стал сенатором.

Также в среду глава Коми Владимир Уйба назначил представителем правительства региона в Совфеде вице-спикера Госдумы Ольгу Епифанову.

«Наделить Епифанову Ольгу Николаевну полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Республики Коми в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», – говорится в постановлении, подписанном Уйбой.

На минувшей неделе сообщалось, что депутат Госдумы Александр Карелин выдвинут в Совет Федерации от законодательного собрания Новосибирской области. В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении его полномочий.

Также Совфед покинул сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич.