Клинцевич покинул Совет Федерации

Сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич покинул свой пост, его сменила Нина Куликовских, соответствующий указ подписал губернатор региона Алексей Островский.

«Назначение осуществляется в соответствии со статьей 95 Конституции Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 03.12.2012 №229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». По статье 7 этого же закона полномочия действующего члена Совета Федерации (от администрации Смоленской области – Франц Клинцевич) прекращаются со дня вступления в силу данного указа», – говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Указ подписан 18 сентября, он вступает в силу со дня подписания.

Куликовских избрана депутатом областного парламента от «Единой России». Она руководила комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами заксобрания.

Ранее в четверг сообщалось, что депутат Госдумы Александр Карелин выдвинут в Совет Федерации от законодательного собрания Новосибирской области. В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении его полномочий.