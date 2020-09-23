Москва напомнила о непричастности к созданию «Новичка»

СССР и Россия никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества «Новичок», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Неоднократно заявляли, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием «Новичок» никогда не осуществлялось. Могу лишь вновь подтвердить, что позиция РФ и положение дел в этом вопросе каких-либо изменений не претерпели», – цитирует ТАСС Захарову.

Она отметила, что рассуждения «частных лиц» и неточные интерпретации официальных представителей России на эту тему не нуждаются в комментариях.

В среду в клинике Charite сообщили, что якобы отравленного «Новичком» блогера Алексея Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера.

Неделю назад в Charite сообщали, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.