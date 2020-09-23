Двух россиян приговорили в Греции к 300 годам тюрьмы

Граждан России приговорили в Греции к 300 годам лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Алексей Игумнов и Никита Шепталов получили по 300 лет лишения свободы якобы за организацию нелегальной миграции в Греции. Этот срок соответствует примерно 20 годам в российской системе исполнения наказания», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что за каждого мигранта моряки получили от 7 до 12 лет, поэтому срок заключения такой большой.

Ранее с угрозой получить 600 лет тюрьмы в Греции за перевозку мигрантов столкнулся другой россиянин.