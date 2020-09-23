В ряде регионов завершились полуфиналы конкурса «Большая перемена»

Взгляд
23 сентября, среда  |  Последнее обновление — 14:59  |  vz.ru
Разделы

Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

Экономика России упала не так сильно, как прогнозировалось Станислав Красильников/ТАСС
Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет очень долгим. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Ранее прогноз по российской экономике дал Герман Греф – он полагает, что в ближайший год она не сможет восстановиться до докризисного уровня 2019-го. Почему восстановление экономики не будет быстрым и какие факторы могут ускорить ее рост? Подробности...
Перейти в раздел…

Новые способы порабощения стран опаснее старых

Некоторые страны по-прежнему рискуют оказаться сателлитами бывших метрополий или транснациональных корпораций А. Давыдов, Ю. Лобачев
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН «как можно скорее» завершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике страны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о традиционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но есть новые &#8722; менее очевидные, но более опасные. И России есть что предложить для борьбы с ними. Подробности...
Перейти в раздел…

Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
Перейти в раздел…

Как США создают гиперзвуковое оружие против России

Так будет выглядеть «американский «Кинжал» lockheedmartin.com
В последние дни и американские политики, и военные США неоднократно заявляли о новых успехах США в разработке гиперзвукового оружия. Вашингтон явно хочет вернуть себе лидерство в таких разработках. На чем основаны подобные заявления, какие именно программы гиперзвукового оружия сегодня ведутся в США и какие выводы из происходящего могла бы сделать Россия? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Сердца требуют не перемен, а переворотов

Алексей Алешковский, сценарист
Случившееся в Белоруссии напоминает историю развала Советского Союза. Игра в либерализацию внезапно пошла не по плану. Аппетиты начали разгораться во время еды, а график приема пищи не продумали. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Уйдет ли Европа с исторической сцены

Андрей Бабицкий, журналист
Как и какого именно числа произойдет закат Европы, мы не знаем, но узнаем очень скоро. Тенденции распада и хаоса нарастают столь стремительно, что, кстати, слово «закат» кажется уже слишком мягким для описания происходящего. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
И «Арепливир», и его разрешенный для продажи в аптеках аналог «Коронавир» не являются оригинальными лекарствами. Это так называемые дженерики – аналоги лекарства, созданного на базе запатентованного за рубежом действующего вещества, в данном случае – японского «Фавипиравира». Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
Перейти в раздел…

Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 23 комментария

Польша придумала новое «преступление России»

Перейти в раздел…

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Цена российского препарата для лечения коронавируса составит 12 тыс. 320 рублей. А какую стоимость такого лекарства вы считаете справедливой?
  • Бесплатно

  • До 500 рублей

  • До 1 тыс. рублей

  • До 3 тыс. рублей

  • До 5 тыс. рублей

  • Свыше 5 тыс. рублей
Достижения в каких областях вызывают у вас чувство гордости за страну?
  • Армия

  • Внешняя политика

  • Искусство

  • Космос

  • Наука

  • Сельское хозяйство

  • Спорт

  • Уровень жизни
Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?
  • Хорошо

  • Плохо

  • Неоднозначно
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин анонсировал увеличение пенсий
    Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми Кремль прокомментировал выписку Навального из клиники Госдума повысила акцизы на сигареты на 20% в 2021 году Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
    Путин анонсировал вторую российскую вакцину от коронавируса Определена продолжительность здоровой и счастливой жизни в России Украина собралась построить два новых энергоблока Хмельницкой АЭС Словакия первой из стран ЕС не признала легитимность президента Лукашенко
    Путин предупредил о «беде» в Петербурге В Дании прокомментировали столкновение контейнеровоза с российским фрегатом Эксперт объяснила уникальность открытого в России природного антибиотика Оппозиция Белоруссии объявила акцию неповиновения из-за инаугурации Лукашенко

    Главная тема


    Как США создают гиперзвуковое оружие против России

    особый случай


    Военный летчик объяснил, как Су-35 мог оказаться в учебном бою с заряженным боекомплектом

    «Политический водевиль»


    Эксперты прокомментировали «чудо исцеления» Навального в Германии

    Народный артист


    Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не приедет в Россию

    Видео

    хитрый ход


    Эрдоган пошел войной на обматеривших его греков

    защита страны


    Гиперзвуковое оружие России не дает покоя США

    «Максим Горький»


    Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

    Рош ха-Шана


    Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

    желание выжить


    Павел Волков: Украинские шахтеры ушли под землю

    тройка лидеров


    Тимур Шерзад: Двадцатый век был столетием диктаторов

    непризнанные республики


    Сергей Миркин: Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Цена российского препарата для лечения коронавируса составит 12 тыс. 320 рублей. А какую стоимость такого лекарства вы считаете справедливой?

    В ряде регионов завершились полуфиналы конкурса «Большая перемена»

    23 сентября 2020, 14:21

    Текст: Елизавета Булкина

    В среду завершились полуфиналы Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах (Республике Крым, Московской и Нижегородской областях).

    Торжественная церемония закрытия первой волны полуфиналов конкурса состоялась одновременно в Международном детском центре «Артек» в Крыму, в Московской области на площадке Детского оздоровительного лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев» и в Нижегородской области на площадке стадиона «Нижний Новгород», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В «Артеке» перед полуфиналистами выступили руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева, директор «Артека» Константин Федоренко и генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин.

    «Большая перемена» – это конкурс, и, конечно, не все смогут попасть в финал. Но самое главное – это опыт, который вы приобрели, участвуя в нем. Вы – настоящая ценность, настоящее достояние нашей страны. Вы – талантливые и активные ребята, и это залог того, что наша страна будет развиваться, будет самой сильной, и это все – в ваших руках», – обратился к полуфиналистам конкурса Бугаев.

    Разуваева поблагодарила школьников за участие в конкурсе «Большая перемена». «Мы внимательно следим за всеми этапами конкурса и за вашими успехами. Спасибо, что вы с нами. Вас больше миллиона человек – этот конкурс стал самым масштабным за всю историю нашей страны. Вы – лучшие из миллиона школьников, и это – колоссальная ответственность. Вы уже победители!  Я желаю вам удачи, желаю, чтобы конкурс стал для вас пространством новых возможностей. Мы хотим, чтобы вы как можно больше мечтали, а ваши мечты – сбывались. Мы сделаем для этого все, от нас зависящее», – сказала Разуваева.

    Федоренко поздравил полуфиналистов «Большой перемены с завершением очередного этапа конкурса. «Большая перемена» для участников конкурса – это перемена к лучшему. Это перемена, которая позволила вам вырасти, стать лучше и сильнее. Я искренне поздравляю всех участников полуфинала и желаю всем удачи. От «Артека» по поручению министра просвещения Российской Федерации мы делаем вам подарок – всем полуфиналистам конкурса (6 тыс. школьников) будут предоставлены дополнительные 100 баллов в отборе 2021 года. Мы ждем вас на следующий год! Я уверен, что за те три дня, которые вы провели здесь, вы почувствовали, что такое «Артек» и стали настоящими артековцами», – добавил Федоренко.

    В Нижнем Новгороде школьников поприветствовал заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. «Сегодня в Нижнем Новгороде завершается полуфинал конкурса «Большая перемена» – одного из самых интересных и актуальных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мы рады, что в столице Приволжья, на гостеприимной нижегородской земле, собрались представители регионов нашего федерального округа. Уверен, что участие в конкурсе «Большая перемена» откроет вам новые возможности для успешного старта в большую профессию, поможет лучше сориентироваться при выборе своего жизненного пути. Для страны крайне важно, чтобы талантливые ребята имели возможность максимально раскрыть свои способности. В вашем таланте, целеустремленности, интеллекте и энтузиазме – залог успешного будущего России!», – обратился к полуфиналистам Машковцев.

    В Московской области на церемонии закрытия полуфиналов конкурса выступила заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр», координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова. «Большая перемена» стала самым масштабным и ярким конкурсом, который объединил вокруг себя огромное сообщество талантливых школьников, образовательные проекты нового формата, ведущие российские компании и вузы. Этот конкурс задуман как «платформа детства», где каждый из вас может реализовать свои таланты. За прошедшие три дня вы доказали, что вам под силу решить по-настоящему сложные прикладные задачи, продемонстрировали навыки командной работы, способности к самоорганизации и, конечно, нашли новых друзей. И это только начало – впереди финал конкурса, и мы ждем новой встречи с вами!», – обратилась к полуфиналистам Мандрова.

    В целях соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности полуфиналы конкурса во всех федеральных округах проходят в три смены.

    Всего в полуфиналах конкурса в Крыму приняли участие 706 школьников Южного федерального округа, в Московской области – 726 конкурсантов Центрального федерального округа, в Нижнем Новгороде – 1060 старшеклассников Приволжского федерального округа.

    В течение трех дней полуфиналисты каждой смены работали над решением кейсовых заданий, принимали участие в добровольческих акциях в рамках полезной программы и творческих флешмобах.

    Кейсовые задания для участников «Большой перемены» подготовили ведущие компании и вузы страны. В работе над решением заданий конкурсантам дистанционно помогали их педагоги.

    Кроме того, для школьников в каждом полуфинале была подготовлена специальная «полезная программа» – мероприятия, направленные на добровольческую помощь. Так, конкурсанты третьей смены посадили лавровые деревья на «Русской поляне» «Артека». Аллея «Большой перемены» из 9 деревьев – по девяти вызовам конкурса – оставит память о проведении полуфиналов в Крыму.

    Участники полуфинала в Нижнем Новгороде помогли городу в реставрации надписи «Стрелка» на слиянии рек Ока и Волга и разрисовали скамейки для детских домов. А в Подмосковье школьники создали авторские открытки для ветеранов ко Дню пожилого человека и приняли участие в телемостах с «Артеком», посвященных историческим событиям Второй мировой войны.

    Всего состоится 18 полуфиналов «Большой перемены» (девять – для учеников 8-9 классов, девять – для десятиклассников). Они пройдут во всех федеральных округах до 25 октября 2020 года и объединят 6 тыс. старшеклассников.

    По итогам всех полуфинальных испытаний будут отобраны 1200 школьников, которые поедут в начале ноября на финал конкурса в Москву и смогут побороться за главные призы «Большой перемены»: денежные премии в размере 1 млн рублей для десятиклассников и 200 тыс. рублей для учеников 8-9 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в Международный детский центр «Артек».

    В конкурсе «Большая перемена» принимают участие более 1 млн школьников (1004278) из всех регионов страны.

    Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования и Федерального агентства по делам молодежи.

    Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •