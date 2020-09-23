В ряде регионов завершились полуфиналы конкурса «Большая перемена»

В среду завершились полуфиналы Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах (Республике Крым, Московской и Нижегородской областях).

Торжественная церемония закрытия первой волны полуфиналов конкурса состоялась одновременно в Международном детском центре «Артек» в Крыму, в Московской области на площадке Детского оздоровительного лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев» и в Нижегородской области на площадке стадиона «Нижний Новгород», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В «Артеке» перед полуфиналистами выступили руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева, директор «Артека» Константин Федоренко и генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин.

«Большая перемена» – это конкурс, и, конечно, не все смогут попасть в финал. Но самое главное – это опыт, который вы приобрели, участвуя в нем. Вы – настоящая ценность, настоящее достояние нашей страны. Вы – талантливые и активные ребята, и это залог того, что наша страна будет развиваться, будет самой сильной, и это все – в ваших руках», – обратился к полуфиналистам конкурса Бугаев.

Разуваева поблагодарила школьников за участие в конкурсе «Большая перемена». «Мы внимательно следим за всеми этапами конкурса и за вашими успехами. Спасибо, что вы с нами. Вас больше миллиона человек – этот конкурс стал самым масштабным за всю историю нашей страны. Вы – лучшие из миллиона школьников, и это – колоссальная ответственность. Вы уже победители! Я желаю вам удачи, желаю, чтобы конкурс стал для вас пространством новых возможностей. Мы хотим, чтобы вы как можно больше мечтали, а ваши мечты – сбывались. Мы сделаем для этого все, от нас зависящее», – сказала Разуваева.

Федоренко поздравил полуфиналистов «Большой перемены с завершением очередного этапа конкурса. «Большая перемена» для участников конкурса – это перемена к лучшему. Это перемена, которая позволила вам вырасти, стать лучше и сильнее. Я искренне поздравляю всех участников полуфинала и желаю всем удачи. От «Артека» по поручению министра просвещения Российской Федерации мы делаем вам подарок – всем полуфиналистам конкурса (6 тыс. школьников) будут предоставлены дополнительные 100 баллов в отборе 2021 года. Мы ждем вас на следующий год! Я уверен, что за те три дня, которые вы провели здесь, вы почувствовали, что такое «Артек» и стали настоящими артековцами», – добавил Федоренко.

В Нижнем Новгороде школьников поприветствовал заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. «Сегодня в Нижнем Новгороде завершается полуфинал конкурса «Большая перемена» – одного из самых интересных и актуальных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мы рады, что в столице Приволжья, на гостеприимной нижегородской земле, собрались представители регионов нашего федерального округа. Уверен, что участие в конкурсе «Большая перемена» откроет вам новые возможности для успешного старта в большую профессию, поможет лучше сориентироваться при выборе своего жизненного пути. Для страны крайне важно, чтобы талантливые ребята имели возможность максимально раскрыть свои способности. В вашем таланте, целеустремленности, интеллекте и энтузиазме – залог успешного будущего России!», – обратился к полуфиналистам Машковцев.

В Московской области на церемонии закрытия полуфиналов конкурса выступила заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр», координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова. «Большая перемена» стала самым масштабным и ярким конкурсом, который объединил вокруг себя огромное сообщество талантливых школьников, образовательные проекты нового формата, ведущие российские компании и вузы. Этот конкурс задуман как «платформа детства», где каждый из вас может реализовать свои таланты. За прошедшие три дня вы доказали, что вам под силу решить по-настоящему сложные прикладные задачи, продемонстрировали навыки командной работы, способности к самоорганизации и, конечно, нашли новых друзей. И это только начало – впереди финал конкурса, и мы ждем новой встречи с вами!», – обратилась к полуфиналистам Мандрова.

В целях соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности полуфиналы конкурса во всех федеральных округах проходят в три смены.

Всего в полуфиналах конкурса в Крыму приняли участие 706 школьников Южного федерального округа, в Московской области – 726 конкурсантов Центрального федерального округа, в Нижнем Новгороде – 1060 старшеклассников Приволжского федерального округа.

В течение трех дней полуфиналисты каждой смены работали над решением кейсовых заданий, принимали участие в добровольческих акциях в рамках полезной программы и творческих флешмобах.

Кейсовые задания для участников «Большой перемены» подготовили ведущие компании и вузы страны. В работе над решением заданий конкурсантам дистанционно помогали их педагоги.

Кроме того, для школьников в каждом полуфинале была подготовлена специальная «полезная программа» – мероприятия, направленные на добровольческую помощь. Так, конкурсанты третьей смены посадили лавровые деревья на «Русской поляне» «Артека». Аллея «Большой перемены» из 9 деревьев – по девяти вызовам конкурса – оставит память о проведении полуфиналов в Крыму.

Участники полуфинала в Нижнем Новгороде помогли городу в реставрации надписи «Стрелка» на слиянии рек Ока и Волга и разрисовали скамейки для детских домов. А в Подмосковье школьники создали авторские открытки для ветеранов ко Дню пожилого человека и приняли участие в телемостах с «Артеком», посвященных историческим событиям Второй мировой войны.

Всего состоится 18 полуфиналов «Большой перемены» (девять – для учеников 8-9 классов, девять – для десятиклассников). Они пройдут во всех федеральных округах до 25 октября 2020 года и объединят 6 тыс. старшеклассников.

По итогам всех полуфинальных испытаний будут отобраны 1200 школьников, которые поедут в начале ноября на финал конкурса в Москву и смогут побороться за главные призы «Большой перемены»: денежные премии в размере 1 млн рублей для десятиклассников и 200 тыс. рублей для учеников 8-9 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в Международный детский центр «Артек».

В конкурсе «Большая перемена» принимают участие более 1 млн школьников (1004278) из всех регионов страны.

Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования и Федерального агентства по делам молодежи.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).