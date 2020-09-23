Корабли Каспийской флотилии уничтожили «диверсантов» на учениях «Кавказ-2020»

Отряд кораблей по борьбе подводно-диверсионными силами (ПДСС) Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Специальный отряд по борьбе с ПДСС Каспийской флотилии уничтожил диверсионно-разведывательную группу условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» в Дагестане. Учение прошло в акватории Каспийского моря возле пункта базирования кораблей флотилии», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

В рамках данного эпизода учений экипаж корабля противодиверсионного катера «Юнармеец Дагестана» (типа «Грачонок»), оснащенный современной гидроакустической станцией, обнаружил группировку условного противника. Для их уничтожения был задействован отряд ПДСС Каспийской флотилии.

Подразделение было разделено на две группы, каждой из которых предстояло обнаружить группу диверсантов, скрытно передвигающихся под водой к берегу для минирования кораблей. Роль диверсантов выполняли корабельные легководолазы. Условный противник, меняющий характер передвижения и направление под водой, был обнаружен и уничтожен боевыми пловцами отряда ПДСС на достаточном расстоянии от контрольной точки на берегу.

Учения были усложнены тем, что отряд ПДСС не должен был находиться ближе 150 метров от береговой линии, а «диверсантам» было разрешено применять любую тактику поведения под водой.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Кроме того, ожидается, что военные еще ряда стран прибудут на учения в качестве наблюдателей.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в России с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.

Ранее в понедельник Корабли ЧФ вышли в море для участия в учениях «Кавказ-2020».

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