Самолет вице-президента США столкнулся с птицей

Самолет вице-президента США Майкла Пенса с политиком на борту вернулся в аэропорт вылета в американском штате Нью-Гэмпшир после столкновения с птицей, сообщил телеканал CNN.

По словам источников телеканала среди помощников Пенса, инцидент произошел сразу после вылета, после чего воздушное судно «в качестве меры предосторожности» совершило посадку. К осмотру пострадавшего борта привлечены специалисты, передает ТАСС.

О пострадавших в результате инцидента не сообщалось. Как ожидается, после авиапроисшествия вице-президента США, который в Нью-Гэмпшире участвовал в предвыборных мероприятиях, вернется в Вашингтон на другом самолете.

В прошлый четверг самолет «Аэрофлота» столкнулся со стаей птиц при посадке в Белгороде.

Напомним также, 15 августа 2019 года А321 «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле после отказа и возгорания обоих двигателей на взлете из-за попадания птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили.

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