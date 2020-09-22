Бесшумную машину разминирования задействовали в учениях «Кавказ-2020»

На учениях «Кавказ-2020» задействовали прототип новой машины разминирования на базе БМП-3, модель существует в единственном экземпляре, машина способна передвигаться, не создавая шума.

«То, что сегодня заложено в эту машину, по своим характеристикам в отличие от принятой базы БМП-3, на которой она разработана, у нее изменена силовая установка и трансмиссионная. Заложена в основу электро-техническая трансмиссия, то есть некий гибрид, который нам позволяет на аккумуляторных батарейках двигаться бесшумно», – цитирует телеканал «Звезда» главу отдела ФГБУ ЦНИИ инженерных войск Минобороны Сергея Матвейкина.

По его словам, машина способна двигаться в режиме «тихий ход» на расстояние до трех километров.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Кроме того, ожидается, что военные еще ряда стран прибудут на учения в качестве наблюдателей.