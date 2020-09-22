Лукашенко заявил о способности Белоруссии и России обеспечить себя продуктами питания

Белоруссия и Россия способны самостоятельно полностью обеспечивать себя продуктами питания и не зависеть в этом вопросе от других стран, заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

«Наши возможности вам известны, если нужно, мы готовы [поставлять продукты питания]. Мы с президентом [России Владимиром] Путиным, разговаривая о вас [Дальнем Востоке] в свое время, говорили об этих направлениях сотрудничества, он выразил большой интерес. Я тогда сказал: «В Китае вы покупаете продукты питания, надо свое создавать», – передает слова Лукашенко ТАСС.

Он добавил, что Белоруссия готова развивать сотрудничество с Россией в сельском хозяйстве. «Надо показать, что мы все можем сами, и не кланяться на Запад или на Восток, завозя продукты. У нас есть опыт с Сахалинской областью, и мы готовы его использовать», – сказал президент.

Лукашенко добавил, что страна готова поставлять молочную и мясную продукцию. «Мы же в Китай поставляем и увеличиваем в разы каждый год эти поставки. Почему мы не можем поставить в Приморье?» – заявил глава республики, отметив, что Белоруссия готова сотрудничать с Приморским краем в сфере сельского хозяйства по всем направлениям, от овощеводства до семеноводства и посадочного материала.

Ранее Лукашенко заявил, что в 2021 году хотел бы посетить Дальний Восток России. Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время и обязательно, начиная от Алтая, Байкала, Приморье, Сахалин, Камчатка, все-таки надо побывать, посмотреть на это чудо природы», – сказал он.