Приведшую к смерти пациентки атаку хакеров в Германии связали с Россией

Группа хакеров, работающих из России, может быть причастна к атаке на клинику в Дюссельдорфе, в результате которой скончалась женщина – такую версию выдвинули в министерстве юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия.

Хакеры использовали вирус-шифровальщик DoppelPaymer, который неоднократно использовался по всему миру против компаний и учреждений по всему миру хакерами, которые работают из России, передает Deutsche Welle со ссылкой на Dpa. К таким выводам пришли специалисты частных фирм, занимающихся вопросами компьютерной безопасности.

Вирус-шифровальщик применяется для вымогательства, он шифрует файлы пользователей и требует деньги за ключ для расшифровки.

Отмечается, что хакеры выдали клинике в Дюссельдорфе ключ после того, как полиция сообщила, что их атака остановила работу медучреждения. При этом после атаки компьютерная сеть клиники до сих пор не может работать в нормальном режиме.

Ранее сообщалось, что в клинике в Дюссельдорфе пациентка скончалась в клинике после хакерской атаки на IT-системы медицинского учреждения. Правоохранители установили контакт с преступниками, и сообщили, что их действия подвергают угрозе пациентов, после чего злоумышленники предоставили коды разблокировки серверов. Однако из-за отключения систем женщина, которую планировалось срочно перевести в другое учреждение, скончалась. Также были временно отложены несколько операций и лечебных процедур.