Вакцину от коронавируса «Спутник V» получили все регионы России

Пробные партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже поступили во все регионы России, заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

«Пробные партии вакцины от COVID-19, разработанной Центром Гамалеи, уже поступили во все регионы России», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.

По его словам, в настоящее время стоит главная задача – увеличить масштабы производства, поскольку предприятие на территории института Гамалеи не может обеспечить необходимых для вакцинирования населения объемов.

Гинцбург объяснил, что к ноябрю текущего года планируется производить 5-6 млн доз вакцины.

«Как мы понимаем, это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать наше население, чтобы достичь уровня вакцинации порядка 70-80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя», – добавил специалист.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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