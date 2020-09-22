Прокуратура назвала причину ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Причиной ДТП в Ульчском районе Хабаровского края могло стать близкое нахождение автобуса к обочине, заявили в пресс-службе прокуратуры края.

В прокуратуре сообщили, что во вторник под Хабаровском «произошло опрокидывание пассажирского автобуса». По предварительной версии, «автобус поймал бровку, близко к обочине находился и перевернулся», передает ТАСС.

В данный момент проводится проверка. На место происшествия выехал прокурор района Константин Савин.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что авария произошла в месте, где нет мобильной связи, поэтому информация о нем есть только со слов самих пассажиров, которые добрались до населенных пунктов. Часть пострадавших самостоятельно добралась до поселка Циммермановка, где им оказывается медицинская помощь.

По данным регионального главка МЧС, на место происшествия выехали оперативные службы из села Циммермановка. Для оказания помощи пострадавшим вылетел борт Ми-8 частной авиакомпании со специалистами Центра медицины катастроф.

В компании «Пять звезд», которой принадлежит автобус, сообщили, что в транспортном средстве находились рыбаки, возвращавшиеся с путины. Водитель работает в компании больше трех лет.

Между тем в краевом центре медицины катастроф сообщили, что в автобусе были 45 человек, включая водителя, все они получили травмы разной степени тяжести, но погибших нет. В автобусе также находился ребенок, у него «были выявлены только ссадины».

«Четыре человека после ДТП находятся в тяжелом состоянии, у них черепно-мозговые травмы и травмы спины», – отметили в центре.

Проверку также начали следователи, «будут установлены все обстоятельства произошедшего, также дана оценка действиям (бездействию) руководства пассажирского автотранспортного предприятия на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)».

Ранее сообщалось, что в аварии пострадали 14 человек.