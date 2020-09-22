Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи поднялся на 0,36% и достиг 2874 пунктов, а индекс РТС – на 0,69%, до 1189,37 пункта.

К 10.05 индекс Мосбиржи находился на отметке в 2282,05 пункта (+0,64%). Индекс РТС торговался на уровне 1190,12 пункта (+0,75%).