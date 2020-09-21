МВД Белоруссии опровергло сообщения об утечке кадров

Сообщения об утечке кадров из МВД Белоруссии в Сети не соответствуют действительности, заявили в ведомстве.

Подобные информационные вбросы лишь «укрепляют боевой дух», заявили в белорусском МВД, передает РИА «Новости».

Ранее в ведомстве сообщали, что личные данные около 300 милиционеров попали в Сеть после выборов президента, более 250 правоохранителей и их близких подверглись «деструктивному давлению».

Там заверили, что ведомство имеет технологии, позволяющие отследить большинство виновных в утечке данных.