Тихановская пригрозила проводившим задержания силовикам деанонимизацией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала отпустить задержанных на субботнем «блестящем марше» женщин и пригрозила раскрыть имена силовиков.

«Сегодня в Минске происходит произвол. Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков. Сейчас в списках задержанных уже больше 240 беларусок, и там есть даже девочки 2004 года рождения», – написала политик в Telegram.

«Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: беларусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать», ­– добавила Тихановская.

МВД Белоруссии уже заявило о том, что располагает технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке в интернет личных данных правоохранителей, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что личные данные около 300 милиционеров попали в интернет. Более 250 правоохранителей и их близких подверглись «деструктивному давлению».

Напомним, в субботу в Минске стартовала очередная несанкционированная акция оппозиции, названная «блестящим маршем». Отличительной чертой этого протеста являются яркая одежда и блестящий макияж. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам. Вскоре после старта акции начались задержания протестующих.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он называл оппозицию «черной сотней», уточняя, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

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