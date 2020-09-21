Лавров объявил об окончании войны Дамаска и оппозиции в Сирии

Правительство Сирии в Дамаске и сирийская оппозиция прекратили военное противостояние, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Военное противостояние между правительством страны и оппозицией закончилось. Есть только две горячие точки. Первая – Идлиб, территория которого контролируется группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), однако сейчас сужается», – заявил Лавров в интервью каналу «Аль-Арабия», передает РИА «Новости».

Он отметил, что боестолкновения между сирийским правительством и оппозицией на данный момент прекратились.

«Вторая (горячая точка) – восточный берег Евфрата, где незаконно размещенные там американские военнослужащие объединились с сепаратистскими силами, безответственно «играют» с курдами. Они привели американскую нефтяную компанию и начали откачивать нефть для их собственных нужд без уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, как это установлено резолюцией 2254 СБ ООН», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия и Турция намерены продолжить совместное патрулирование на трассе М-4 в Идлибе. Российский министр напомнил, что меморандум Москвы и Анкары по Идлибу остается в силе, патрулирование трассы М-4 было остановлено, так как террористы постоянно устраивают вооруженные провокации и атакуют сирийские государственные позиции.

«Исходя из меморандума, который вы упомянули, на наших турецких коллегах лежит основная ответственность за это (за размежевание террористов от оппозиции – прим. ВЗГЛЯД). Борьба с терроризмом – задача номер один. Хочу вас удостоверить, что совместный патруль участка трассы М-4 скоро будет продолжен, как только ситуация успокоится», – добавил глава МИД.

В сентябре Минобороны России предупредило о подготовке боевиками провокации в Идлибе с целью последующего обвинения правительственных сил Сирии «в применении химического оружия против мирного населения».

В июле стало известно, что боевики в Сирии подготовили взрывные устройства, начиненные отравляющим веществом.