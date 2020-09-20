Роскосмос призвал Россию «встречать МКС на ночном небе»

Жители России с 20 сентября по 10 октября смогут наблюдать в ночном небе Международную космическую станцию (МКС).

Сейчас на борту МКС находятся космонавты Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и американский астронавт Крис Кэссиди.

«Россия, вновь встречай МКС на ночном небе! На большей части нашей страны начинается очередной сезон видимости пролетов Международной космической станции! И мы снова можем передать привет МКС и помахать рукой «жителям» орбитального дома – Ивану, Анатолию и Крису», – передает «Ридус» сообщение Роскосмоса.

Станция будет двигаться с юго-запада на юго-восток, МКС с Земли можно будет видеть в течение нескольких минут, как объект четвертой звездной величины, сопоставимый по яркости с Венерой.

Дополнительно Роскосмос привел графики «высоких» пролетов МКС над Москвой и Владивостоком.

Житель любого города России может рассчитать время для своей местности на специальном сайте. Для этого нужно выбрать местоположение в правом верхнем углу, а затем указать на главной странице «Спутники — МКС».

Ранее сообщалось, что следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта МКС, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля.

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