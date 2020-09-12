Названы сроки первого выхода космонавтов в открытый космос из нового модуля МКС

Следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта МКС, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля, сообщил представитель Роскосмоса.

Представитель госкорпорации сообщил, что «до конца 2020 года планируется выход из МИМ-2 (модуль «Поиск») – впервые в истории, что обусловлено характером работ, которые космонавты будут выполнять при внекорабельной деятельности», передает РИА «Новости».

Источник в ракетно-космической области сообщил, что данный выход под обозначением ВКД-47, который осуществят космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, предварительно намечен на ноябрь.

В данный момент выходы по российской программе осуществляются из модуля «Пирс». В 2021 году данный модуль должны отделить от станции и свести с орбиты, чтобы освободить место для модуля «Наука». После этого выходы будут проводиться из модуля «Поиск».

Ранее сообщалось, что модуль «Наука» отказался от украинских деталей.