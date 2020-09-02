Российский модуль «Наука» для МКС отказался от украинских деталей

На новом модуле «Наука», который должен отправиться к Международной космической станции в 2021 году, все украинское оборудование заменено российским, заявил главный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов.

В интервью журналу «Русский космос» он рассказал, что прежняя система управления, разработанная харьковским «Хартроном», заменена на российскую, созданную РКК «Энергия».

Ранее в Роскосмосе сообщили, что на космодроме Байконур стартовали электроиспытания модуля «Наука».

Напомним, в апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск российского модуля «Наука» на Международную космическую станцию состоится в начале 2021 года.

Ранее гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко заявил, что российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» планируется отправить 19 марта на космодром Байконур, откуда будет осуществлен запуск на МКС.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД