Россиян предупредили о массовой затяжной депрессии

Россиян в ближайшее время может настигнуть затяжная депрессия в связи с усталостью и неопределенностью из-за пандемии коронавируса, заявил психотерапевт Павел Пономарев.

«Так как ситуация не решена, то мы входим в преддепрессивное хроническое состояние», – цитирует «Ura.ru» врача.

По его словам, возникающее раздражение в таком состоянии может сказаться на отношениях внутри семей, также могут усугубиться неразрешенные конфликты.

Пономарев добавил, что психическое состояние россиян подверглось испытаниям еще во время режима самоизоляции, когда многие психиатры и наркологи были перенаправлены на борьбу с коронавирусом.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что предпосылок для ужесточения ограничительных мер в России на фоне пандемии коронавируса пока нет.