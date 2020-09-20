Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»

Актер театра и кино Владимир Чуприков скончался в возрасте 56 лет, сообщили в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

«19 сентября ушел из жизни Владимир Чуприков, служивший в РАМТе с 1988 по 2000 год. Наши соболезнования родным и близким», – сообщается на сайте РАМТ.

Причина смерти актера неизвестна.

Чуприков окончил студию при Центральном детском театре в 1988 году. В том же году был принят в труппу РАМТа, где работал до 2000 года.

Актер известен по ролям в фильмах и сериалах «Гагарин. Первый в космосе», «Любовь-морквь 2», «Возвращение Мухтара», «Папины дочки», «Ловушка №46», «Баня», «Димка-невидимка» и другие.