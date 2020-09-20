Правительство расширило перечень не облагаемых НДС медицинских товаров

В перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС), вошли автомобили для перевозки инвалидов, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Речь идит о специально оборудованных легковых машинах. Они оснащены подъёмниками, поручнями, особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. При этом в одобрении типа ТС или свидетельстве о безопасности его конструкции должны быть соответствующие записи. Освобождение от НДС позволит снизить стоимость таких автомобилей и увеличить их количество в регионах», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, в перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС, также входят важнейшие медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, техсредства для инвалидов, а также медицинские товары для предотвращения распространения коронавируса.