Путин назвал экологические задачи для Севастополя

Вопрос экологии для Севастополя является первостепенным, поэтому необходимо решать его, в том числе ситуацию со сбросом неочищенных вод в бухту Балаклава, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора города Михаилом Развожаевым.

«Одной из безусловных проблем для вас, для Севастополя, является проблема экологического характера. Вы упомянули про известную бухту – Балаклава – идеальное место для развития яхтенного туризма и вообще для туризма. Но, конечно, если сброс неочищенных вод будет и дальше продолжаться, то ничего хорошего из этого не получится», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По его словам, этот и другие вопросы подобного рода являются первостепенными.

«Прошу вас обратить на это внимание. Если нужна будет, повторяю, и моя помощь, поддержка, – безусловно, будет обеспечена», – сказал президент.

Также глава государства поручил врио губернатора восстанавливать промышленность в Севастополе, при этом не нарушать экологическую обстановку.

«Севастополь в промышленном отношении развитый регион России, поэтому нужно восстанавливать то, что было утрачено в предыдущие годы, создавать новое. Особенно, конечно, речь должна идти о высокотехнологичных производствах, не нарушающих экологию, не создающих проблем для людей», – уточнил Путин.

Ранее Путин на встрече с Развожаевым заявил, что поручит кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.