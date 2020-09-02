Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя

Российский президент Владимир Путин по итогам рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что поручит кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.

На встрече с президентом Развожаев попросил финансирование на решение вопросов водоснабжения Севастополя, сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас есть одна проблема. Она в принципе системная, но особенно обострилась в этом году. Впервые с 1994 года установились такие погодные условия и в Крыму, и в Севастополе, когда средняя температура – плюс 27, начиная с весны, и абсолютно нет осадков. В нашем базовом Чернореченском водохранилище в настоящий момент отметка воды опускается», – отметил врио губернатора.

По его словам, до конца года этой воды хватит, но если по прогнозам такая ситуация будет сохраняться, Севастополь окажется в очень тяжелом положени на следующий год.

Развожаев подчеркнул, что власти проработали варианты решения этого вопроса. По его словам, расконсервирование старых скважин, различные вариантов оптимизации водоснабжения к кардинальному решению этого вопроса не приводят.

«Есть проект, который в принципе был задуман еще в советское время, к нему несколько раз возвращались в последующие годы, но он так и не был реализован, – это переброска части воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище», – уточнил он.

По его словам, воду с горной реки Коккозка можно было бы собрать и перебросить в Чернореченское водохранилище. Для этого необходимо построить ковшевой водозабор. Это позволит с января по март пополнить Чернореченское водохранилище и обезопасить Севастополь от дефицита воды. Проект стоит 3,8 млрд рублей.

«Если бы мы забирали эту воду из Коккозки в Чернореченское водохранилище, мы могли бы с Вилинского водозабора, который питает Симферополь, отдать часть объемов Симферополю. Это помогло бы тоже решить вопрос – порядка 12 млн кубических метров мы могли бы перебросить в Симферополь. То есть это решение двух вопросов одновременно», – добавил врио губернатора.

Также он подчеркнул, что мало найти эту воду, но ее нужно не потерять. В 2014 году водопотери достигали 60% поступающей в Севастополь воды, сейчас они остаются на уровне 40%.

«Есть потенциал снижения еще порядка 20%. Для этого необходимо выделение еще дополнительно Севастополю 3,6 млрд рублей для капитального ремонта сетей водоснабжения. За пять лет мы бы эту программу могли выполнить и сделали бы потери в водных сетях нормативными», – пояснил Развожаев.

По его словам, всего для решения вопроса с водой в Севастополе необходимо выделение дополнительно 7,4 млрд рублей.

В свою очередь Путин отметил, что считает вопрос водоснабжения Крыма очень важным и фундаментальным, «поэтому, безусловно, будем решать».

«Я соответствующее поручение правительству оформлю, а Вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее. Объемы финансирования Вы в принципе назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу», – уточнил президент.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти республики намерены использовать все возможные варианты решения проблемы дефицита воды в Симферополе и близлежащий районов.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя.

В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.