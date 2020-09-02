Россия предложила космическим туристам полет на МКС на месяц

Россия предлагает космическим туристам полеты на Международную космическую станцию на нестандартный период – до 30 дней, сообщил гендиректор «Главкосмоса» (предприятие «Роскосмоса») Дмитрий Лоскутов.

Лоскутов выступил на онлайн-форуме Global Satellite & Space Show. В его презентации приведен список «дополнительных опций», которые может заказать космический турист при полете в космос. В их числе есть и «полет на МКС на нестандартный период до 30 дней». При этом отмечается, что стандартный туристический полет на МКС длится до десяти дней, передает РИА «Новости».

Также туристам предлагают – выход в открытый космос, подготовка к полету в невесомости при помощи специальных самолетов, разработка и помощь в осуществлении собственной научной программы на орбите, создание специального набора питания.

Одной из таких дополнительных опций является «Спускаемый аппарат «Союза» после возвращения на Землю», то есть возможность космическим туристам выкупить спускаемый аппарат корабля, который вернет их с Международной космической станции на Землю.

В стандартную программу космического туриста входит медицинское обследование, подготовка в Звездном городке, непосредственно полет на МКС и возвращение на Землю, а также услуги по поиску и спасению вернувшегося туриста.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что в конце 2021 года на МКС отправятся два космических туриста.

В 2019 году Роскосмос и Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до конца 2021 года.

Напомним, РКК «Энергия» и Space Adventures Inc. подписали контракт, согласно которому в 2023 году турист впервые совершит выход в открытый космос.