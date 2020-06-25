Россия подписала контракт на первый в истории выход туриста в открытый космос

РКК «Энергия» и американская компания Space Adventures Inc. подписали контракт, согласно которому в 2023 году турист впервые совершит выход в открытый космос, сообщает российская корпорация.

«Между РКК «Энергия» и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля «Союз МС» на Российский сегмент Международной космической станции (МКС). Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из Российского сегмента МКС», – говорится в сообщении на сайте РКК «Энергия».

Российская компания напоминает, что с 2001 по 2009 годы РКК «Энергия» и Роскосмос по контрактам с компанией Space Adventures Inc. успешно выполнили восемь краткосрочных коммерческих полетов на российский сегмент МКС на кораблях «Союз».

Космическими туристами стали Деннис Тито, Марк Шаттлворт, Грег Олсен, Анюше Ансари, Ричард Гэрриотт, Чарльз Симони дважды и Ги Лалиберте. Пока в космосе были только туристы из США, Великобритании и Канады.

В начале июня сообщалось, что выбраны первые три туриста для полета на МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.