Авиаэксперт рассказал о последствиях столкновения самолета с человеком с реактивным ранцем

Во время полета на реактивном ранце пилот может столкнуться с самолетом – он погибнет сам и может спровоцировать крушение авиалайнера, заявил газете ВЗГЛЯД бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Во время снижения самолета пилот американской авиакомпании American Airlines увидел пролетевшего мимо мужчину с реактивным ранцем, о чем тут же доложил диспетчеру. В это время воздушное судно находилось на высоте 914 метров.

«Такие полеты в районе аэропорта, конечно, опасны, потому что может произойти случайное столкновение. Представьте, что вы плывете в воде, а навстречу мчит катер, можно представить последствия. А это не просто катер, а целый самолет, который летит с огромной скоростью, на которой даже пуля становится гранатой», – говорит Романов.

По его словам, при столкновении с воздушным судном человек с ранцем совершенно точно погибнет. Самолету тоже могут быть нанесены повреждения. Все зависит от того, в какое место лайнера врежется человек с аппаратом. Инцидент может привести к аварийной посадке или даже падению самолета.

«Такие полеты в районе аэропорта в принципе недопустимы ни в одной стране мира. Даже малая авиация летает по уведомлению, на эшелонах ниже нижнего. При этом и она не залетает на зону аэропорта. Как мне кажется, даже квадрокоптеры в этих местах запретить нужно, потому что все это сильно мешает при взлете и посадке», – считает Романов.

Первая версия летательного ранца Jetpack прошла испытания над Кентерберийской равниной в Новой Зеландии еще в мае 2011 года. В этом же году устройство поступило в продажу в США.