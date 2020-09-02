Пилот самолета в США заметил в небе мужчину с реактивным ранцем

Пилот американской авиакомпании American Airlines сообщил диспетчеру, что во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса мимо самолета на высоте 914 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем, передает телеканал Fox 11.

«Диспетчер... мы только что пролетели парня с реактивным ранцем... слева от нас, может быть, в 300 ярдах (274 метра) от нас, примерно на нашей высоте», – передает РИА «Новости» запись диспетчера, опубликованную телеканалом.

Во время сближения самолет находился на высоте 3 тыс.футов (914 метров).

Отмечается, что мужчину видел еще один пилот, предположительно, компании SkyWest.

«ФБР известно о сообщениях пилотов... и мы работаем над тем, чтобы выяснить, что произошло», – заявил представитель бюро телеканалу.

В Марте 2018 года японские самураи с реактивными ранцами устроили воздушный бой на мечах.