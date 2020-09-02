В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

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2 сентября, среда | Последнее обновление — 11:34 | vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка
Лукашенко остается с Белоруссией
Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х
Президент Южной Осетии: Нам удалось спасти огромное количество жизней
За пожар в Анапе ответят «дикари»
Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Было бы хорошо, если бы мировая политика по сложности была как компьютерная игра-стратегия. Реальность куда более прихотлива, запутанна и головоломна. Это обстоятельство стоит учитывать любителям учить жизни Кремль, Елисейский дворец или Белый дом. Подробности...
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Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь
Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
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Белоруссии пора переходить на российский рубль
Антон Любич, экономист
Белорусский рубль – валюта тех, на ком держится режим Лукашенко. Такая вот «валютно-политическая экономия». Поэтому, подрывая белорусский рубль, протестующая улица действительно ударяет именно по власти. Но как такая ситуация стала возможной? Подробности...
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Узбеки вспомнили про Сталина
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Появилось изображение будущего китайского авианосца
ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метровПодробности...
Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения
Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре годаПодробности...
Порвался самый большой флаг Украины
Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флаговПодробности...
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