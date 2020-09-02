Избивший артиста Шлыкова грузчик написал на него заявление в полицию

Мужчина, который в ходе драки в центре Москвы избил народного артиста России Юрия Шлыкова, написал на него заявление в полицию, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В полицию с заявлением обратились оба участника драки в подъезде дома на Комсомольском проспекте – артист Юрий Шлыков и его оппонент, причины и обстоятельства конфликта устанавливаются», – сообщил источник ТАСС.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили, что получены два заявления от участников драки в центре столицы. «В настоящее время участники драки опрошены, от них получены заявления, проводится проверка», – сказали в главке. Оба мужчины от госпитализации отказались.

Напомним, во вторник народный артист России Юрий Шлыков заявил, что на него напал грузчик, которого он не хотел пускать в лифт.