Грузчик избил актера Юрия Шлыкова

Народный артист России Юрий Шлыков заявил, что на него напал грузчик, которого он не хотел пускать в лифт.

Московская полиция сообщила, что «поступило сообщение о конфликте, произошедшем во дворе на Комсомольском проспекте между мужчиной и грузчиками». Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах заявил, что у Шлыкова в результате конфликта с двумя грузчиками разбита губа.

Сам Шлыков рассказал, что «около 21.00 со своей собакой Бусей пошел гулять». Возвращаясь домой, он увидел, что у подъезда «стоит машина и из нее что-то выносят, в подъезде грязно».

«Проходит молодой человек, я его попросил убрать за собой мусор и грязь. В ответ я получаю русский ответ, который повторить не могу», – рассказал артист.

По его словам, он «объяснил» молодому человеку, что «так нельзя разговаривать, на что получил еще больший ответ».

Актер «вместе с этим гражданином» начал «подниматься вверх по лестнице».

«Я ему сказал, что в лифт он не зайдет, потому что грязь во всем подъезде, на что я получил еще больший ответ и удар в лицо», – сообщил Шлыков, добавив, что «началась потасовка», в которой он получил удар по лицу.

«А ведь он знает, что я – артист, и бить артиста по лицу категорически нельзя. В итоге я выхожу и иду мимо лифта», – сказал Шлыков.

По словам артиста, в этот момент его схватили за шею, бросили на пол и начали «бить ногами, после чего открывается дверь и выбегает соседка первого этажа и грудью встает между нами».

«Потом вызывают милицию, нас опрашивают. Он говорит, что его ударили, все защищаются сами по себе, вы же понимаете», – сказал Шлыков, отметив, что чувствует себя нормально, но ему тяжело в моральном плане.

«Вы знаете, в своем доме вот так получить ни за что, потому что кто-то считает, что он прав и мне нельзя с ним разговаривать», – заявил Шлыков, предположив, что нападавшего «может, обидел кто-то, может, с женой разошелся, может, его оскорбил кто-то до этого».

Шлыков считает, что подобная «агрессивность – очень опасное бремя в нашей стране».

Артист заявил, что «посмотрел суд Миши Ефремова», после чего «никакого суда вообще не хочет». Он посоветовав не делать замечания людям в темное время суток.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотическогоопьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.

Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.