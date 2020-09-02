Дочь Легкоступовой назвала причину смерти артистки

Певица Валентина Легкоступова умерла в результате получения закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга, следует из данных вскрытия, сообщила дочь певицы Анетта Бриль.

Бриль заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, что «по результатам вскрытия, мама умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени», передает «360».

Она также указала, что Легкоступову можно было спасти, если бы вовремя вызвали скорую помощь. Однако супруг артистки Юрий Фирсов якобы поступил халатно и не сделал этого.

Бриль заявила о намерении разбираться с Фирсовым с помощью юристов. Также ему придется ответить за якобы поступающие угрозы в адрес Анетты Бриль и ее младшего брата Матвея.

Дочь Легкоступовой также пообещала поклонникам артистки, что сообщит итоги следствия, когда это станет возможно.

Напомним, исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу после того, как ее с пробитой головой нашла дочь.

СМИ сообщали, что Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь, а после того, как певицу положили в больницу, ее супруг якобы пропал.

Позже сам Фирсов заявил, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, певица несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали. По данным СМИ, в настоящее время Фирсов задержан.