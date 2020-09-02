Нефть подорожала на данных API о снижении запасов в США

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2 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Япония отметила 75-летие капитуляции с исторической амнезией

Акт о капитуляции Японии был подписан на линкоре «Миссури» с участием советских представителей AP/ТАСС
Дата 2 сентября – финальный день Второй мировой – оставляет большинство молодых японцев равнодушными. История 1945 года воспринимается ими как седая древность. Если кому и интересно погреть руки на теме 75-летия завершения войны, так это политикам. В правящих кругах Японии до сих пор упрекают СССР в «вероломном нападении». Но почему-то при этом никто на обижается на США за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
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Белоруссии пора переходить на российский рубль

Антон Любич, экономист
Белорусский рубль – валюта тех, на ком держится режим Лукашенко. Такая вот «валютно-политическая экономия». Поэтому, подрывая белорусский рубль, протестующая улица действительно ударяет именно по власти. Но как такая ситуация стала возможной? Подробности...
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В Россию импортируют идеологию намеренного разрушения семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ничего хорошего нельзя сказать про обычай «женского обрезания». Но люди его хотя бы не вводили, а унаследовали из тьмы веков. А вот мода на ЛГБТ вообще и «перемену пола» в особенности находится пока что на подъеме – и энергично продвигается по всему миру. Подробности...
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Узбеки вспомнили про Сталина

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Балканский враг России потерпел поражение

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Украина порвала с Лукашенко

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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    Нефть подорожала на данных API о снижении запасов в США

    2 сентября 2020, 08:42

    Текст: Алина Назарова

    Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о более сильном, чем ожидалось, снижении запасов в США за прошлую неделю.

    Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,88% – до 45,98 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на WTI поднялась на 0,94% – до 43,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как сообщил в ночь на среду API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 августа снизились на 6,4 млн баррелей. При этом эксперты предполагают, что показатель опустился только на 1,9 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы вечером.

    Сильная статистика по США и Китаю также поддерживает ожидания по спросу. Деловое издание Caixin во вторник сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая неожиданно вырос в августе. КНР является крупнейшим в мире импортером нефти. При этом индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе увеличился сильнее ожиданий.


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