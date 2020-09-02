Нефть подорожала на данных API о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о более сильном, чем ожидалось, снижении запасов в США за прошлую неделю.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,88% – до 45,98 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на WTI поднялась на 0,94% – до 43,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщил в ночь на среду API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 августа снизились на 6,4 млн баррелей. При этом эксперты предполагают, что показатель опустился только на 1,9 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы вечером.

Сильная статистика по США и Китаю также поддерживает ожидания по спросу. Деловое издание Caixin во вторник сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая неожиданно вырос в августе. КНР является крупнейшим в мире импортером нефти. При этом индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе увеличился сильнее ожиданий.