Супруга Петросяна объяснила призыв «рожать от слесарей»

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила свой совет «рожать от слесарей».

Брухунова заявила в Instagram, что уважительно относится ко всем профессиям, а ее слова с призывом касательно слесарей были вырваны из контекста.

Ранее СМИ обратили внимание на комментарий женщины, в котором она посоветовала недоброжелателям, обвинившим ее в корыстности из-за союза с Петросяном, «рожать от слесарей». Позже эти слова исчезли из ее аккаунта, отмечает РИА «Новости».

«Ничего против какой бы то ни было профессии я не имею. Так как уважаю любой труд», – написала Брухунова в комментарии подписчице, упрекнувшей ее в том, что она не считает слесарей людьми.

Напомним, 16 сентября артист Евгений Петросян в свой 75-й день рождения впервые опубликовал в Сети фото с сыном. Мальчика назвали Ваган.

16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом. Также появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Юморист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Брухунова жаловалась на травлю в СМИ из-за слухов о бракосочетании. Позже стало известно, что Петросян и Бруханова стали родителями.