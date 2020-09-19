S7 приступила к созданию ракеты с возвращаемой первой ступенью

Началась работа по созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью, сообщил Центр разработок группы компаний S7.

Центр «приступил к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем с возвращаемой первой ступенью». В перспективе наработки планируется использовать при промышленном изготовлении ракеты-носителя среднего класса для космодрома «Морской старт», передает РИА «Новости».

В августе Роскосмос объявил конкурс на создание космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур» на сжиженном природном газе и с возвращаемой первой ступенью. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал создать ракету лучше, чем у SpaceX.

Напомним, основатель SpaceX Илон Маск упрекнул Boeing и Lockheed Martin в напрасной трате денег американцев, так как ракеты United Launch Alliance – совместного предприятия этих компаний – «не предназначены для многоразового использования».