Путин рассказал об уникальном российском оружии Путин призвал руководителей ОПК научиться решать нестандартные задачи 18 сентября 2020, 15:05 Текст: Ольга Никитина

Руководителям оборонно-промышленного комплекса нужно научиться решать нестандартные задачи, стране нужны сотни таких специалистов, заявил президент Владимир Путин. Показатели выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК хорошие, но эту работу нужно наращивать, передает ТАСС слова главы государства. Кроме того, президент предупредил, что не стоит пытаться обходить лимит на объем госзаказов отечественной продукции. Путин также заявлял, что российские оружейники производят уникальные образцы вооружений, которые не имеют аналогов в мире.

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