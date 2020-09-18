Черноморский флот защитил от «ракетного удара» корабельную базу в Крыму Путин рассказал об уникальном российском оружии 18 сентября 2020, 14:53 Текст: Ольга Никитина

Российские оружейники производят уникальные образцы вооружений, которые не имеют аналогов в мире, заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, Россия продолжит укреплять кадровый потенциал в ОПК, чтобы талантливые 30, 40-летние управленцы могли в полной мере проявить свои способности, передает РИА «Новости». В декабре Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о мерах госполитики для развития конкурентоспособности оборонной промышленности.

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