Путин рассказал о достижениях в оборонке за последние годы

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о мерах госполитики для развития конкурентоспособности оборонной промышленности.

«Первое, что мы сделали в этой сфере, мы смогли обновить производственную базу, выделив в свое время огромные деньги, по-моему, 3 триллиона рублей на то, чтобы обновить базу. И на этой базе, собственно говоря, используя разработки, мы создали потом и новейшие системы вооружения. Мы просто сделали это своевременно и последовательно. И как показывает жизнь, как показывает практика, добились хорошего результата», – заметил глава государства.

«Вот сейчас один из главных вопросов – это закредитованность предприятий ОПК. Не буду вас пугать и называть цифры, они значительные, речь идет о сотнях миллиардов рублей. Правительство, Центральный банк, все участники этого процесса, включая сами оборонные предприятия, людей, которые в правительстве отвечают за это, сейчас активно работают над тем, как развязать этот узел», – сказал Путин.

По словам президента, узел этот «развязываемый», и есть вполне рыночные решения.

«Просто не буду забегать вперед, буквально несколько дней назад в очередной раз я собирал коллег по этому вопросу и поручил им в течение недели подготовить уже окончательный вариант нашего решения. Это важный вопрос и для людей, которые работают в «оборонке», и для всей экономики, потому что «оборонка», в известной степени – это локомотив высокотехнологичных отраслей производства. Будем обязательно ее развивать и дальше», – отметил он.

Путин добавил, что развитие «оборонки» идет очень быстрыми, мощными темпами, с использованием последних научных и технологических разработок.

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