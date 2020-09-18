Спасатели не смогли найти хозяев в замусоренной квартире

В Петербурге спасатели вскрыли квартиру, доверху наполненную мусором: они не могут найти хозяев жилплощади в заполненном хламом помещении, сообщают СМИ.

Квартиру, забитую мусором, на Пражской улице нашли случайно, передает 78.ru. Одна из сотрудниц организации не вышла на работу, и ее решили поискать коллеги.

Полиция, МЧС и представители ЖКХ пришли на место жительства и вскрыли квартиру. Оттуда на них и лестничную клетку посыпался мусор.

Соседи сообщили, что пропавшая проживала вместе с супругом, который не мог ходить, она ухаживала за ним. Спасатели не смогли обнаружить ни мужчину, ни женщину.

В первый день после обнаружения спасатели из-за мусора не смогли продвинуться дальше коридора.

В 2019 году на северо-востоке Москвы в замусоренной квартире были найдены две девочки, которых передали в медучреждение. СМИ сообщали, что родители держали детей в антисанитарных условиях и были безработными.